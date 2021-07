Ein neues Quartett soll noch präsentiert werden

Der EHC Lustenau hat die Kaderplanungen fast abgeschlossen, aber vier neue Cracks sind noch im Visier.

„Wir sind in der glücklichen Lage, einen sehr guten Mix aus erfahrenen Cracks und jungen Eigenbauspielern zu haben. Speziell in der letzten Saison haben die jungen Spieler gezeigt, wie viel Potential in ihnen steckt. Gemeinsam mit den Routiniers und einem Trainer Mike Flanagan, der den Nachwuchsspielern auch die notwendigen Eiszeiten gibt, werden sie in der kommenden Saison mit Sicherheit den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen. Geplant wird von unserer Seite noch mit zwei U22 Legionären – jeweils einer in der Verteidigung sowie im Sturm sowie mit ein bis zwei österreichischen Spielern, die den Kader unseres Teams ergänzen“, so Präsident Herbert Oberscheider.