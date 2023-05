Ein neues Dress für die Bambinis der „Ballschule des ECO-Park FC Hörbranz“

Hörbranz. Stolz präsentieren sich die Bambinis von der „Ballschule des ECO-Park FC Hörbranz“ in ihren neuen Dressen, die von den Firmen Höratelier Mathis und der Firma i-tec gesponsert wurden.

Mit der „Ballschule“ für Jungs und Mädels ab vier Jahren verstärkt der ECO-Park FC Hörbranz seine effektive Jugendarbeit. So treffen sich die kleinen Sportler mit viel Begeisterung und Einsatzbereitschaft jeden Mittwoch zum Training auf der großen Fußballwiese am Sandriesel, wo die beiden Trainerinnen Daniela Schneider und Patricia Huber mit Unterstützung von Claudio Bonvissuto für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Im Zentrum der „Ballschule“ steht die Vermittlung breiter Spiel- und Bewegungserfahrungen zur Schulung der Motorik und zur Vermittlung eines besseren Ballgefühls. Ob Fußball, Softball, Tennisball, Volleyball oder Basketball, spielerisch werden die Kids mit den verschiedensten Bällen vertraut gemacht und dürfen sich allein, mit den Eltern oder den Begleitpersonen oder in der Gruppe auf das „Ballspielen“ einlassen.

Spiel, Spaß und Unterhaltung für Klein und Groß rücken in den Mittelpunkt aller Aktivitäten. So ist in der „Ballschule des ECO-Park FC Hörbranz“ immer etwas los!