Ein neues Bierjahr beginnt - Tradition Mohren Brausilvester

Traditionell Ende September wird das Brausilvester in der Mohrenbrauerei gefeiert. Bis zu 5000 Gäste fanden gestern nach Dornbirn um gemeinsam zu feiern. Wir trafen auf Heinz Huber und sprechen mit ihm im Interview über das kommende Bierjahr.

Heinz Huber bedeutet das Brausilvester sehr viel. Nicht nur die Freude über das kommende Bierjahr ist groß, sondern auch über die zahlreichen Besucher mit guter Laune. Was Mohrenbräu in Zukunft plant steht noch in den Sternen doch der Geschäftsführer schaut positiv in die Zukunft. Geschätzt 5000 Besucher schunkelten gestern auf den Bierbänken und feierten ausgelassen.