Ein neuer Weg für die Trauer

„Mit Trauer im Gepäck dem Leben entgegengehen“: Das ist das Motto bei dem von Hospiz Vorarlberg organisierten Spaziergang, der am Sonntag, den 7. April 2024, in Rankweil stattfindet.

„Bewegung in der Natur ist heilsam.“ Davon sind die beiden Trauerbegleiterinnen von Hospiz Vorarlberg, Silvia Mähr und Irene Christof, sowie Pilgerbegleiterin Caroline Stückler überzeugt. Das Team vom Hospiz der Caritas Vorarlberg organisiert am Sonntag, den 7. April, einen rund zweistündigen Spaziergang, bei dem die Möglichkeit besteht, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Auf dem Weg geben die Trauerbegleiterinnen Impulse, die zum Nachdenken anregen. „Wir werden der Trauer viel Raum geben, machen aber die Erfahrung, dass es meistens während des Gehens recht lebendig zugeht“, so Irene Christof, „denn auf dem Spaziergang dürfen alle Gefühle ihren Platz haben - vom Lachen bis zum Weinen. Ein Teil der Strecke wird im Stillen gegangen.“

„Durch körperliche Aktivität können Spannungen abgebaut werden und wir kommen in mehrerlei Hinsicht in Bewegung. Das Gehen kann uns helfen, nicht zu erstarren“, so Irene Christof, Mitarbeiterin von Hospiz Vorarlberg. Aus ihrer langjährigen Erfahrung weiß die Trauerbegleiterin um die positiven Auswirkungen des Gehens: „Gerade für die trauernde Seele kann ein Spaziergang in der Natur Balsam sein.“ Ausgangspunkt für den begleiteten Spaziergang ist der Parkplatz beim „Seestüble“ bei den Baggerlöchern in Rankweil, Treffpunkt ist um 9 Uhr.