Ein neuer Thriller und eine Familienserie

Lotte Reingard Wöss aus Rankweil ist im "Schreib-Fieber" mit einem neuen Buch und einem neuen Band.

RANKWEIL. Geheimnisse sterben nicht heißt der neue Thriller von Lotte Reingard Wöss (62), der vor wenigen Tagen im Empire Verlag erschienen ist. Eine Frau wagt nach der Ermordung ihres Mannes einen Neustart fern der Heimat. Jana möchte alles hinter sich lassen, doch sie findet keine Ruhe. Denn die Mörder glauben, dass sie im Besitz von belastendem Material sei. Sie verliebt sich in ihren neuen Nachbarn Niklas, ohne zu ahnen, dass er als Ex-Sträfling ebenfalls einen Haufen Probleme am Hals hat. Aus dem Hobby wurde eine richtige und schon bekannte Autorin auf der europäischen Bühne. Die 62-jährige Rankweilerin Reingard Wöss hat in den letzten sieben Jahren elf Liebesromane, vier Krimithriller und mehrere Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Der große Traum als Schriftstellerin ist erst in ganz späten Jahren wahr geworden. Sie schreibt sowohl Thriller als auch Liebesgeschichten. Das Schreiben ist für sie ein Abtauchen aus dem Alltag in ihre eigene Welt. Bereits Ende Juni erscheint der erste Band einer Reihe, die ins Alte Land (bei Hamburg) führt. Es wird eine Familienserie rund um eine Fruchtsaftfirma und den Apfelanbau. Dazu hat Wöss bei der Firma Rauch Fruchtsäfte recherchieren dürfen und war auch im Alten Land unterwegs, hat Menschen, Bräuche und Gepflogenheiten kennengelernt, sowie einiges über den Apfelanbau erfahren. Der Titel der Reihe, die wiederum im Empire Verlag erscheinen wird, steht schon fest: „Ein Schluck Liebe.“ Auch privat wird es der Schriftstellerin nicht langweilig. Vor einem Monat wurde das fünfte Enkelkind geboren, zudem ist sie Sportschwimmerin um die vielen Stunden am Computer auszugleichen.VN-TK