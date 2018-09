Ein neuer Priester für drei Gemeinden

Pfarrverband Krumbach-Langenegg-Lingenau begrüßte feierlich den neuen Pfarrer Josef Walter.

Dekan Hubert Ratz bezeichnete den Pfarreinzug als freudiges Ereignis und führte im Auftrag von Bischof Benno Elbs Pfarrer Josef Walter in seine neue Aufgabe ein. „Begegne den Menschen, höre ihnen zu und wachse mit deiner Gemeinde“, gab der Dekan dem neuen Seelsorger in seiner Festpredigt mit auf den Weg. Symbolisch überreichte drei Trachtenkinder die Schlüssel für die drei Pfarrkirchen des Pfarrverbandes.

Pfarrer Josef Walter ist 57 Jahre alt und stammt aus Thüringen. Nach seiner Priesterweihe war er als Seelsorger in Tschagguns, Silbertal und Mariahilf in Bregenz tätig. Nach 24 Jahren als Priester im Kleinwalsertal übernimmt er die Verantwortung für den Pfarrverband Krumbach-Langenegg-Lingenau. Pfarrer Josef Walter wird zukünftig im Pfarrhaus Langenegg wohnen.

Im Anschluss an den feierlichen Gottesdienst wurde zur Begegnung mit dem neuen Pfarrer in den Wäldersaal eingeladen. Bürgermeisterin Annette Sohler wünschte dem Priester im Namen der drei politischen Gemeinden alles Gute für seine neue Aufgabe und hofft auf eine harmonische Zusammenarbeit. Im Interview mit Markus Vögel, betonte der neue Pfarrer: „Ich habe zu meiner großen Freude während der vergangenen Wochen und vielen Vorgesprächen festgestellt, dass die Verantwortlichen in den drei Pfarreien eigenständig viel bewegen und äußerst aktiv sind.“ ME