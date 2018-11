Ein neuer Champion im Masters wird gesucht

Der Titelverteidiger FC Dornbirn fehlt beim 23. Wolfurter Hallenmasters. 90. Teams kämpfen um den Sieg.

Vorarlbergs Amateurkicker übersiedeln traditionell zu diesem Zeitpunkt in die Halle. Bandenzauber ist in der Hofsteighalle wieder garantiert. Die 23.Auflage des Wolfurter Hallenmasters wartet heuer mit einem Mammutprogramm auf Vorarlbergs Fußballfans. 90 nicht wie meistens 86 Mannschaften spielen zwischen Weihnachten und Dreikönig in achtzehn Turniertagen wieder um den Titel „Hallenmaster 2019“. Mit dem Titelverteidiger FC Dornbirn (Sieger 2018/2012) fehlt leider derzeit die mit Abstand stärkste Amateurelf des Landes. „Schade, wir wollten gerne unseren Titel erfolgreich verteidigen, aber es sind viele Kaderspieler zu diesem Zeitpunkt noch im Urlaub und wir haben keine konkurrenzfähige Mannschaft aufbieten können“, sagt FC Dornbirn-Trainer Markus Mader zur Nichtteilnahme im Bandenzauber. Mit Andelsbuch (2014) und Meiningen (2008) sind zwei weiter ehemalige Champions in der Hofsteiggemeinde nicht vertreten. Es wird ein neuer Turniersieger ermittelt, bisher haben sich vierzehn Vorarlberger Mannschaften in die Siegerliste eingetragen. Dafür haben die drei Regionalligaklubs Altach Amateure, Langenegg und Hohenems ihr Kommen fix zugesagt. Aus der Vorarlbergliga fehlen neben dem Wälderklub Andelsbuch die hallenerprobten Teams von SW Bregenz, Rankweil, Röthis, Fußach, Nenzing und Bizau. Als Favorit wird der zehnfache Finalteilnehmer und viermalige Zweitplatzierte Wolfurt gehandelt. „In der Halle kann so viel passieren. Natürlich wollen wir endlich das Heimturnier gewinnen, aber es gibt viele Vereine mit fünf, sechs guten prädestinierten Hallenkickern in ihren Reihen“, sagt Wolfurt-Trainer Joachim Baur. „Wir sind sehr glücklich über das hochkarätige Teilnehmerfeld in diesem Jahr und möchten uns jetzt schon bei allen teilnehmenden Mannschaften bedanken. Wir würden uns freuen, nächstes Jahr auch die heuer nicht teilnehmen begrüßen zu können“, sagt Wolfurt-Obmann Stefan Muxel. In dieser Auflage wird zum ersten Mal ein Fairnesspreis vergeben, der von Masters-Hauptsponsor Sparkasse gesponsert wird. Gestartet wird das Turnier wie immer mit der Qualifikation. Danach wird die gewohnte Vorrunde gespielt. Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel steigt dann das mit Spannung erwartete Masters.