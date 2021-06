Ein Nationalspieler kommt auf die Rankweiler Gastra

Der 27-fache Nationalspieler von Liechtenstein Andreas Malin wird neuer Abwehrchef von FC RW Rankweil.

In den letzten sechs Saisonen war Andreas Malin fixer Bestandteil der Rothosen-Abwehr und war beim Meistertitel in der Regionalliga West und den zweifachen Triumphen im VFV-Cup ein wichtiger Leistungsträger. Im Frühjahr 2021 bestritt Malin wegen seinen schlimmen Verletzungen am Knie und den Adduktoren nur fünf Meisterschaftsspiele. Jetzt wechselt der 27-jährige Innenverteidiger zum VN.at Eliteligaklub FC RW Rankweil und wird dort neuer Abwehrchef der Rot-Weißen. „Er hat sehr viel Erfahrung und sehr viel Qualität und in unserer Achillesferse Defensive soll Andy die Verteidigung stabilisieren. Malin wohnt auch in Rankweil und ist bei einem Rankweiler Unternehmen beschäftigt.