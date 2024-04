Ein Meister der feinen Kunst des Kaffeeröstens

Sieg bei der österreichischen Röstmeisterschaft für den im Bregenzerwald lebenden Italiener Andrea Trevisan.

Bezau. Die Röstmeisterschaft 2024 der Specialty Coffee Association (SCA) fand kürzlich in Wien statt. Nach drei intensiven Wettbewerbstagen wurde Andrea Trevisan von der Jury zum Sieger gekürt. Der stolze Gewinner vertritt Österreich bei der Weltmeisterschaft im Juni in Kopenhagen. Der 36-jährige Italiener besitzt in Bezau seine eigene Kaffeerösterei, die Trevo Coffee Roastery: „Der Sieg ist ein gutes Ergebnis, aber nicht das Ende, er bedeutet, dass die eingeschlagene Richtung die richtige ist.“

Ergebnis harter Arbeit

Am vergangenen Wochenende konzentrierte sich die österreichische und europäische Kaffee-Community auf Wien, wo die von der Specialty Coffee Association (SCA) Austria veranstaltete vierte Österreichische Röstmeisterschaft stattfand. Der aus Bologna stammende Italiener Andrea Trevisan gewann den prestigeträchtigen Wettbewerb. Trevisan ist kein Neuling in der Welt des Röstens, denn er war bereits bei früheren Ausgaben der italienischen Röstmeisterschaft Finalist und festigte seinen Ruf als einer der besten Röster des Landes. Sein Sieg in Wien war das Ergebnis von jahrelanger harter Arbeit, Hingabe und Leidenschaft für die Kunst des Kaffeeröstens. Drei Tage lang konzentrierten sich die erfahrenen Röster auf Rösttests, studierten das Profil und rösteten einen Kaffee aus Papua-Neuguinea. Mit Präzision und Liebe zum Detail gelang es Trevisan, eine Tasse zu kreieren, die die Juroren bei der Verkostung am dritten Tag beeindruckte.

Kaffee-Enthusiast

2019 brachte Andrea Trevisan seine Erfahrung ein, indem er die Trevo Coffee Roastery im Bregenzerwald eröffnete. Ein Ort, an dem der Kaffee im Mittelpunkt steht, und an dem man nicht nur am Wochenende Kaffee servieren, sondern auch an Kursen für Baristas teilnehmen kann. Andrea ist nicht nur Kaffeeröster, sondern auch offizieller SCA-Trainer und berechtigt, internationale Barista-Zertifikate zu machen. Er nimmt das Thema Kaffee und sensorische Analyse sehr ernst, hat eine QGrader-Lizenz und ist einer von sieben Kaffeexperten in Österreich mit der international renommierten Kaffee-Sensorik-Ausbildung. „Meine Reise in die faszinierende Welt des Kaffee begann schon früh. Bereits als Kind hat mich mein Vater Roberto mit den Geheimnissen vertraut gemacht, die hinter einer Tasse Espresso stecken: die bunten Länder, in denen die Pflanzen wachsen, die hart arbeitenden Bauern, die den Kaffee anbauen und ernten, die leidenschaftlichen Röster, die mit den Aromen spielen.“

Natur und Berge