Ein Meister aus Linz kommt in die Cashpoint-Arena

Mit dem Start in die Sommervorbereitung kann der SCR Altach eine weitere Neuverpflichtung bekanntgeben.

Felix Strauss stand in der abgelaufenen Meistersaison in 29 von 30 möglichen Ligaspielen auf dem Rasen und war Teil der besten Defensive der Liga (31 Gegentreffer).

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Felix Strauss bringt die Qualitäten mit, die wir für die Innenverteidiger-Position gesucht haben. Seine Schnelligkeit und Dynamik, gepaart mit seiner robusten Spielweise, machen ihn für uns zu einem sehr interessanten Spieler. Dazu freut es uns, einem weiteren jungen Österreicher das Tor zur Bundesliga zu öffnen. Felix konnte nach seiner Zeit in der Akademie des FC Red Bull Salzburg auch erste Auslandserfahrung sammeln und wird uns in der Defensive weitere Optionen bieten.“

Felix Strauss: „Ich hatte in den Gesprächen mit Werner Grabherr und Damir Canadi gleich das Gefühl, dass ich den Schritt nach Altach machen möchte. Hier habe ich die besten Möglichkeiten mich weiterzuentwickeln und in einem hoch professionellen Umfeld zu arbeiten. Dazu ist Vorarlberg ein wunderschönes Bundesland. Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren und dann auch auf dem Platz das umsetzen, was der Trainer von mir fordert.“