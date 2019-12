Ein Megajahr für die Kapitänin und Teamspielerin

Auf das bisher mit Abstand beste Jahr auf sportlicher Ebene darf FC Mohren Dornbirn Kapitänin Leonie Salzgeber zurückblicken.

„Sportlich war 2019 auch dank meiner Eltern und Familie das beste Jahr“, so Leonie Salzgeber. Der überlegene Meistertitel mit dem Maximum an Punkten in der Landesliga und der VFV-Cupsieg auf Landesebene sowie die Einsätze in der ÖFB U-17 bzw. ÖFB U-19-Nationalmannschaften der Frauen, das sind die Fakten rund um der sympathischen jungen Frau aus dem Montafon. Als Verteidigerin hat die erst 17-jährige großgewachsene Kickerin mit der nationalen U-17-Auswahl mit der Teilnahme an der EM-Endrunde für großes Aufsehen gesorgt. „Mit der ÖFB-Nationalmannschaft in Bulgarien bei der EM dabei zu sein, das sind und bleiben unvergessene Highlights. Im Herbst des Jahres wurde Leonie Salzgeber als jahrgangsjüngere ins ÖFB Unter-19-Nationalteam einberufen und schnupperte dort schon europäische Luft. „Ich möchte 2020 ein fixer Bestandteil dieser Mannschaft sein und in den Lehrgängen meine konstanten Leistungen bringen um in den Länderspielen auch die Chance zu bekommen von vielen Einsatzminuten.“ Mit dem FC Mohren Dornbirn will sie den Aufstieg in die 2. Liga schaffen und den Einzug ins Cupfinale realisieren und auch wieder gewinnen.