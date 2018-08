Ein Mammutprogramm für Vorarlbergs Amateurfußballer

Vier englische Wochen sorgen im Unterhaus bis Mitte September für einen prallgefüllten Terminkalender

Heiße Wochen im Vorarlberger Amateurfußball stehen bis Mitte September an. Durch die Aufstockung in der Vorarlbergliga auf 17 statt sechzehn Vereine und in der Landesliga von 14 auf 16 Klubs kommt es nach nicht nur in der Regionalliga West sondern auch in den beiden höchsten Ländle-Spielklassen in den kommenden fünf Wochen zu einem prall gefüllten Terminkalender. Acht Pflichtspiele, davon sechs Meisterschaftspartien- und zwei Cuprunden) stehen bis zum 11. September auf dem Menüplan für die große Vorarlberger Fußballfamilie und deren Traditionsvereinen. Nach dem Ende der insgesamt vier englischen Wochen wird sich dann auch die Spreu vom Weizen trennen und die Titelanwärter in der West-, Vorarlberg-, und Landesliga herauskristallisieren. Gleich vier der heute stattfindenden elf Spiele im Vorarlberger Unterhaus sind aus der Vorarlbergliga und alle vier Partien haben es in sich: Als einziges Team ist VL-Spitzenreiter Dornbirner SV nach drei Spieltagen noch ohne Punktverlust und Tormann Kevin Fend hält seinen Kasten zudem noch rein. Die Haselstauder müssen zum Pokalfinalist und Gegner Höchst und wollen dort ihre Erfolgsbilanz verlängern. RLW-Absteiger Alberschwende fordert im Wälderderby Egg. Viel Spannung steckt im Spiel von Wolfurt und Bregenz. Das noch punktelose Rankweil hofft gegen Austria Lustenau Amateure endlich auf Zuwachs an Zählern.