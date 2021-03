Ein letztes Mal gegen den HC Pustertal positiv überraschen

Der EC Bregenzerwald trifft als Außenseiter auf das Spitzenteam aus Italien

Es dürfte der letzte Auftritt des Teams aus Bruneck im Dornbirner Messestadion sein, zumindest als Gegner des EC Bregenzerwald. Vergangene Woche wurden die Wölfe offiziell als eines der 14 Teams bestätigt, die kommende Saison in der ICE Hockey League antreten werden. Neben der baldigen Fertigstellung einer neuen Eishalle und dem bereits jetzt fixierten Einzug in das Viertelfinale, ein weiterer Grund zur Freude beim Südtiroler Traditionsverein. „Abschiedsgeschenke wird es keine geben.“, lacht Markus Juurikkala. „Pustertal ist natürlich eine der Top Mannschaften in der Liga, wir müssen die guten Dinge aus dem Fassa Spiel und dem letzten Drittel gegen Asiago mitnehmen.“

Seit Gründung der Alps Hockey League kreuzten sich die Wege der Wälder und des HC Pustertal insgesamt neun Mal. Nur ein Spiel davon ging an die Vorarlberger, im Oktober 2017 setzte man sich im Messestadion mit 4:2 durch, den entscheidenden Treffer erzielte damals Philipp Pöschmann. Im Rienzstadion gab es für den ECB im Jänner nichts zu holen, die Hausherren feierten einen ungefährdeten 6:3 Sieg. Die Fahrten vor den Arlberg haben sich für den HC Pustertal in dieser Spielzeit beides Mal gelohnt, man holte sich in der Rheinhalle und der Vorarlberghalle das Punktemaximum. Mittverantwortlich dafür sind neben dem starken Unterzahlspiel auch Torhüter Colin Furlong, der in der aktuellen Saison in fünf Begegnungen keinen einzigen Treffer einstecken musste.