Ein letzter Sprung: 104-jährige Fallschirmspringerin Dorothy Hoffner verlässt die Welt nach Rekordsetzung

Ein letzter Sprung in die Unendlichkeit: Dorothy Hoffner's Rekord-Sprung von den Himmeln ins ewige Andenken

Weltrekord! 104-Jährige ist die älteste Fallschirmspringerin

In einem Alter, in dem viele sich zurücklehnen und die Ruhe genießen, schrieb Dorothy Hoffner Geschichte. Mit 104 Jahren wurde sie die älteste Fallschirmspringerin der Welt. Doch nur eine Woche nach ihrer rekordbrechenden Leistung wurde sie am Montag im Seniorenheim Brookdale Lake View in Chicago für immer eingeschlafen gefunden.