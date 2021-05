Ein Lernort im Klimawald

BORG-Schüler gestalten in „Pfarrers Wald“ eine Demofläche mit 16 unterschiedlichen Baumarten.

Egg. Die Vorbereitungen für den Lernort „Klimawald“ in Egg laufen schon länger. Aufgrund der Lockdowns musste die konkrete Umsetzung jedoch immer wieder verschoben werden. Bereits im Herbst 2019 begannen am BORG Egg die Planungen zu diesem Lernort in Zusammenarbeit mit KLAR Vorderwald-Egg (KlimawandelAnpassungsModellRegion). In „Pfarrers Wald“ wurde ein Bereich zur Verfügung gestellt, der von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums mit Hilfe von Waldaufseher Rafael Fetz genutzt und gestaltet werden sollte. Nach verschiedenen Vorarbeiten legte die Pandemie das Projekt vorerst auf Eis. Im Sommer wurde weitergeplant und es entstand die Plenterwaldfibel mit den zugehörigen Foldern für die Lernorte, in der Hoffnung, den Lernort „Klimawald Egg“ im Herbst angehen zu können. Im vergangenen Herbst startete der Wahlpflichtgegenstand Biologie (das „Wald-WPG“) wieder mit einer Begehung, die Ideen wurden in der Zwischenzeit weiterentwickelt, die Gruppe legte mit Rafael Fetz den genauen Standort, eine alte Holznutzung, fest und befreite diesen vom mittlerweile wuchernden Brombeergestrüpp. Doch die Corona-Erlässe machten dem Projekt erneut einen Strich durch die Rechnung.