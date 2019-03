Ein leiser Abschied

Eugen Hartmann stand seit sieben Jahren der Gemeinde Innerbraz als Oberhaupt vor.

Fast auf den Tag genau nach sieben Jahren trat bei der Gemeindevertretersitzung in der Klostertalhalle am vergangenen Donnerstag Bürgermeister Eugen Hartmann zurück. Sein Nachfolger Hans-Peter Pfanner würdigte im Anschluss an seine Antrittsrede seinen Vorgänger als lieb gewonnenen Menschen. Eugen Hartmann gab bereits vor drei Jahren bekannt, dass er bei der Gemeindewahl im Jahr 2020 nicht mehr antreten wird. Auf der Suche nach einem Nachfolger stellte sich Vizebürgermeister Hans-Peter Pfanner als würdigen Nachfolger heraus. Eugen Hartmann begleitete ihn in den vergangenen intensiven, aber immer mit einer Prise Humor gespickten Wochen und führte ihn Stein um Stein in die Gemeindearbeit ein. Eugen Hartmann ist als humorvoller, umsichtiger und mit Offenheit geprägter Mensch bekannt.