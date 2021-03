Ein Leben für die Kunst: Zu Gast bei Alexander Waltner

VOL.AT besuchte den Maler und darstellenden Künstler Alexander Waltner in seinem Atelier in Lustenau.

Kunst und Kultur in Zeichen von Corona – ein leidiges Thema. Alexander Waltner lässt sich aber von einer Pandemie in seinem Lustenauer Atelier nicht unterkriegen. Im Gegenteil, er sieht darin eine große Chance und zeigt sich zufrieden, auch was seine Auftragssituation betrifft. Neben einer für ein deutsches Unternehmen angefertigten Porträt-Serie für Mitarbeiter meldete sich kürzlich auch eine Zürcher Galerie bei dem Maler.

"Ich bin seit 30 Jahren als Künstler tätig, 25 Jahre davon in Wien, nun in Lustenau. Der Lockdown an sich hat für mich wenig Einfluss, ich lebe grundsätzlich zurückgezogen und konzentriere mich voll und ganz auf meine Kunst", gewährt Alexander Waltner Einblick in sein Schaffen.