Ein Kurzauftritt des Hallenzauberers aus Schlins

Er prägte die Geschichtsbücher in den letzten mehr als zwei Jahrzehnte vom Wolfurter Hallenmasters.

Diesmal war für Oldie und Schlins-Spielertrainer Michael Zech schon nach vier Auftritten mit nur einem Sieg gegen Hörbranz (2:1) in der Masters-Vorrunde schon Endstation. Der 40-jährige kleingewachsene, prädestinierte Hallenkicker wurde mit Schlins vor drei Jahren sensationell Zweiter im Bandenzauber. In den Jahren 2015 und 2005 erhielt Zech die Auszeichnung zum besten Spieler des Wolfurter Turnieres. Einen großen Anteil hatte der Linksfüßler beim Turniersieg von FC BW Feldkirch vor vierzehn Jahren. Der Dauerbrenner aus dem Oberland der letzten Jahrzehnte wird in der entscheidenden Phase in der Hofsteighalle fehlen.