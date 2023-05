Ein „KUHler“ Schultag begeisterte

Beim Projekttag zum Thema Milch kam auch eine Kuh in die Schule Langenegg.

Stefanie Walter und Benedikt Berger von der Landwirtschaftskammer erarbeiteten gemeinsam mit den Kindern, welche Aufgaben Bauern haben, was die Kuh braucht, um Milch zu geben und welche Nutztiere sonst noch Milch produzieren. Nebenbei konnten die Kinder auch Schaf- und Ziegenmilchprodukte probieren und miteinander vergleichen. Mit Anna Hagspiel stellten die Kinder und Jugendlichen ihr eigenes Fruchtjoghurt her, machten aus stichfestem Joghurt cremiges Joghurt und staunten, wie lecker reines Naturjoghurt schmeckt. Wie Topfen gemacht wird, wie viel Zeit die Herstellung braucht und welche Rolle die Temperatur spielt, lernten die Kinder bei Evi Halder und Sybille Sieber.

Die zwei Senner Richard Natter und Jodok Meusburger zeigten den Kindern, wieviel Geduld und Fingerspitzengefühl in ihrem Beruf gefragt ist. Aus frischer Kuhmilch und ein paar Tröpfchen Lab stellten sie im Laufe des Tages einige Model mit Weichkäse her. Dass handgeschüttelte Butter eindeutig am besten schmeckt, haben die Kinder an der Station mit Anna Metzler erfahren. Mit viel Muskelkraft, Ausdauer und auch einer ordentlichen Portion Geduld und Eiswürfel schüttelten und rührten die Schülerinnen und Schüler ihre eigene Butter. Mit Würfelzuckerpyramiden veranschaulichte Ernährungsberaterin Evelyn Konrad, wieviel Zucker in gekauften Milchprodukten wie Joghurtdrinks versteckt sind. Zum Vergleich wurde selbst gemachte Bananenmilch verköstigt.