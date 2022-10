Ein Kreuz für Rosenkranz - auf der Stirn

Der Präsidentschaftskandidat der FPÖ hatte ausgerechnet am Wahltag eine Schramme zu kassieren.

Walter Rosenkranz hat sein Kreuz schon gemacht - allerdings auf der eigenen Stirn. Der Bundespräsidentschaftskandidat der Freiheitlichen erschien am Sonntag mit Frau, Hund und einem dicken Pflaster auf der Stirn im Wahllokal.

Es sehe "ärger aus, als es ist", so Rosenkranz: "Ich bin bei einem Wahlkampfauftritt patschert gewesen". Er seit gestürzt, es gehe ihm aber gut. Wichtig sei das Wahlergebnis: "Zweiter muss ich werden und eine Stichwahl muss her." Der blaue Himmel über seiner Heimatstadt Krems werde sich (auch in den Wahlkuverts wiederfinden", ist er überzeugt.