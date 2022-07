Ein Kindermusical der Extraklasse

Musikmittelschule Lingenau präsentierte „Freunde, Töne, Götterfunken“ vor begeistertem Publikum.

Wieder einmal wurde die Musikmittelschule Lingenau ihrem hervorragenden Ruf als Bildungsstätte für musikinteressierte Schüler in der Region gerecht. Das Musical stand unter der musikalischen Leitung von Ingrid Held, Regie führte Martin Ritter. Für das Bühnenbild zeichnete Christine Meusburger verantwortlich, die Tänze wurden von Martina Natter einstudiert. „Freunde, Töne, Götterfunken“ nähert sich auf charmante und humorvolle Weise dem großen Ludwig van Beethoven. Die Musik, komponiert von John Høybye, verwendet thematisches Material von Beethoven und lässt es in neuem Gewand erklingen: mal als Jazz oder Swing, mal im lyrischen und klassischen Stil. Die Texte stammen aus der Feder von Immanuel de Gilde.

Bei Beethovens herrscht mal wieder dicke Luft. Ludwig, „Ludi”, ist wütend und dem Verbot der Eltern zum Trotz schleicht er sich nachts durch eine geheimnisvolle Tür. Unvermittelt findet er sich daraufhin inmitten einer Gruppe Jugendlicher von heute wieder, denen er sich nach anfänglichem Zögern anschließt. Gemeinsam mit ihnen erlebt Ludi eine aufregende Reise durch unsere Gegenwart. Mit seinen neuen Freunden besucht er ein Beethoven-Museum und hört seine eigene Musik in einem Konzert. Die neuen Eindrücke sind so faszinierend, dass Ludi vor lauter Staunen anfänglich in der fremden Stadt verloren geht.