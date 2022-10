Ein Kindergarten bittet zu Tisch

Der Kindergarten in der Merowingerstraße in Rankweil ist ein typisches Kind seiner Zeit. Er wurde 1972 aus Betonfertig-teilen in Skelettbauweise errichtet, deren Raster von 2,50 Meter den Querschnitt des Gebäudes definiert. 16,60 Meter Breite, fast 2,90 Meter lichte Höhe, 30 Meter Länge. Ein sehr menschlicher Maßstab, der Systembau bewährte sich bestens. Wie eine Mischung aus Pavillon und Container steht er leichtfüßig im Garten, die Betonfertigteile lassen seine Boden-platte einen guten Meter über dem Rasen schweben. Man betritt den Kindergarten in der Mitte in einem kleinen Foyer, rechts und links sind die Garderoben und Toiletten für je eine Gruppe angeordnet, davor verläuft ein fast drei Meter breiter Spielflur, an dessen Enden die Räume der Pädagoginnen liegen. In diesem Flur beginnt die Welt der Kinder, hier docken der Bewegungsraum in der Mitte und die zwei Gruppenräume an. Ihre durchgehenden Fensterbänder mit den niederen Parapeten sind nach Süden zum Garten orientiert.