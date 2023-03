Ein Kind aus dem Brutkasten: "Diese Bilder haben sehr negative Reaktionen ausgelöst"

Bild der Entmenschlichung

Hoffnung anhand der Tiermodelle

Ermöglichen des "social egg freezing"

Die letzte Gesetzesnovelle vom Fortpflanzungsgesetz wurde 2015 beschlossen. "Wir haben den Zuspruch des Gesetzgebers sehr vermisst. Schade, dass der Wunsch von Frauen Eizellen einfrieren zulassen, nicht berücksichtigt wurde", so Loacker. Das bedeutet, dass das sogenannte "social egg freezing" in Österreich verboten ist. "Es wäre sehr wünschenswert, dass man sich dort nochmal ernsthafte Gedanken macht. Wir müssen bei diesen Anfragen auf das Nein des Gesetzgebers verweisen und können den Frauen keinen triftigen Grund nennen, warum wir diese Möglichkeit in Österreich nicht nutzen dürfen. ", verdeutlicht der Oberarzt die Wichtigkeit dieses Themas. Außerdem sieht Dr. Loacker Handlungsbedarf, dass auch alleinstehenden Frauen der Zugang zu solchen Behandlungen ermöglicht wird. Weiters sollte schwer erkrankten Patientinnen eine finanzielle Unterstützung gewährt werden. Denn aktuell müssen diese die Kosten selbst tragen.

Zahlen steigen stetig

Die vergangenen Jahre zeigen, dass der Zuspruch was das Thema "künstliche Befruchtung" betrifft, deutlich zugenommen hat. Das hat laut Oberarzt Dr. Loacker verschiedene Gründe. Neben der Transparenz und der immer besser werdenden gesellschaftlichen Akzeptanz, sprechen laut Loacker auch die Zahlen für sich. "Laut den letzten statistischen Auswertungen beträgt das Lebensalter eines Mannes, wenn er zum ersten Mal Vater wird 35 Jahre. Das hat deutlich zugenommen. Bei den Frauen liegt das Durchschnittsalter um die 30 Jahre", schildert Loacker die aktuelle Situation. Somit steht fest, dass der Kinderwunsch einfach erst zu einem späteren Zeitpunkt vorhanden ist. "So sehen wir dann, dass wenn in diesem kleinen verbleibenden Zeitintervall, in welchem eine Schwangerschaft noch möglich ist, nicht gleich ein Erfolg eintrifft, Paare den Weg zu einer Kinderwunschklinik auf sich nehmen", erläutert Oberarzt Dr, Norbert Loacker die steigenden Zahlen.