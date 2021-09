Ein Kaffee mit vielen Vorzügen

„Wälderröstung“ ist biologisch angebaut, fair gehandelt und im Bregenzerwald geröstet.

Egg. Neu und exklusiv in den Bregenzerwälder Weltläden: Kaffeebohnen von Kleinbauern in den Bergen Guatemalas, Perus, Ugandas und Mexicos, biologisch angebaut und von Hand geerntet, werden von der Rösterei Trevo in Bezau zu einer regionalen Kaffeespezialität veredelt. Der Kaffee besteht zu 80% aus Arabicabohnen und zu 20% aus Robustabohnen. Beim Wochenmarkt in Egg lud das Team vom Weltladen Egg zur Verkostung des neuen Kaffees in Kombination mit selbstgebackenem Kuchen ein. Und viele Marktbesucherinnen und Marktbesucher nützten die Gelegenheit und zeigten sich von der neuen Kaffeesorte begeistert.