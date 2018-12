Ein Jahr nach dem Flugzeugabsturz in Waldburg

Am 13. Dezember 2017 ist im deutschen Waldburg bei Ravensburg eine Maschine des Bregenzer Unternehmens "Skytaxi Luftfahrt GmbH" abgestürzt. Drei Menschen kamen ums Leben.

Die Absturzstelle liegt in einem kleinen Waldgebiet in der Nähe des Waldburger Teilortes Sieberatsreute. Der Unglücksort selbst befindet sich abseits von Wohngebieten und ist entsprechend schwer zugänglich. Am Tag des Absturzes schneite es zudem in der Region, was die Rettungs- und Bergungsarbeiten zusätzlich erschwerte.