Ein hoffnungsvolles Talent spielt für Austria Lustenau

Vom Kooperationspartner Clermont Foot wechselt ein junger Kicker an den Rhein.

Muhammed-Cham Saracevic ist ehemaliger österreichischer U-Nationalspieler und wechselte im Herbst 2020 nach 16 Einsätzen in der Österreichischen Bundesliga von der Admira zu Clermont Foot 63. In der letzten Saison war der 20-Jährige an den dänischen Zweitligisten Vendsyssel FF verliehen, für welchen er 23 Einsätze verbuchen konnte.

Statements

“Nachdem ich jetzt schon einige Tage hier im Training bin und auch schon die ersten Testspiele bestritten habe, bin ich sehr glücklich durch die Unterschrift nun auch offiziell bei Austria Lustenau zu sein. In dieser ganzen Zeit hatte ich einen sehr guten Eindruck von der Mannschaft und dem Umfeld. Ich habe mich direkt sehr wohlgefühlt. Als Mannschaft können wir meiner Meinung nach sehr selbstbewusst in die Saison gehen und brauchen uns vor keinem Gegner verstecken. Ich persönlich will natürlich mit möglichst vielen Toren und Assists meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen. Wenn ich das tue, kann ich dann auch sehr selbstbewusst die nächsten Schritte in meiner Karriere gehen.