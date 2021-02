Ein Heimsieg gegen Fassa lautet für die Wälder das Ziel

Um den dichtgedrängten Spielterminplan im März zu entspannen, wurde für morgen Mittwoch die Heimpartie der Wälder gegen Fassa vorverschoben.

Eine nervenzehrende Woche liegt hinter Wälder Kapitän Daniel Ban und seinem Team. Drei Spiele, in denen jeweils ein Tor den Unterschied zum Schlechteren ausmachten. „Derzeit haben wir hart zu beißen. Die letzten Male waren wir über 60 Minuten jeweils das bessere, spielstärkere Team. Jedoch bringen wir es nicht her, das Spiel in den größten Drangphasen mit den nötigen Toren zu „killen“. Es ist zwar frustrierend, aber das sind eben auch Erfahrungen, die ein junges Team im Sport machen muss, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wir müssen jetzt schnell lernen, hart arbeiten und noch mehr bereit sein, den Preis zu zahlen, den es für den Erfolg auf hohem Level braucht.“, bringt es ECB Obmann und Co-Trainer Guntram Schedler auf den Punkt. Die späten Gegentore kosteten in Lustenau das Finale der österreichischen Meisterschaft, in Gröden drei Punkte und gegen die Rittner Buam zuletzt zwei weitere Zähler. So schrumpft der Vorsprung zu den hinteren Plätzen immer weiter.