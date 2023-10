Ein Heimsieg gegen FAC Wien wäre für FC Dornbirn sehr hilfreich

Rothosen wollen gegen Floridsdorfer AC voll Punkten.

Am Freitag, 27.Oktober findet das nächste Heimspiel in der Sparkasse Arena Birkenwiese statt. Zu Gast bei den Rothosen ist diesmal der FAC aus Wien. Der Mohren FC Dornbirn 1913 geht mit viel Motivation in dieses Spiel und hofft am Ende den nächsten Dreier zuhause feiern zu können. Es gibt durchaus Fortschritte, welche die Rothosen positiv stimmen, aus der aktuellen Phase herauszukommen.