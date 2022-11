Ein Heimsieg gegen den Aufsteiger eingeplant

UBSC Wolfurt trifft zuhause auf den BL-Neuling.

Nach der klaren Niederlagen gegen den ASV Pressbaum empfängt Wolfurt am Samstag 15:30 in der Hofsteighalle den Aufsteiger aus Wien.

Die Wiener haben sich in einem spannenden im Mittleren Play Off in der letzten Saison nach mehreren Jahren in der zweiten Liga wieder ins "Oberhaus" zurückgekämpft. Mit einer Mischung aus ganz jungen und erfahrenen Spielern versuchen sie die arrivierten Teams zu ärgern. Damit ihnen das nicht gelingt, ist am Samstag ein konzentrierte Leistung der Spieler*innen notwendig. Vor allem darf man die Gäste nicht unterschätzen.