Ein Haus für das ganze Leben

Leistbares Wohnbauprojekt steht in den Startlöchern

Dünserberg. Leistbares Wohnen ist ein Thema, dass derzeit so ziemlich jede Kommune des Landes beschäftigt. So auch die 152 Seelen Gemeinde Dünserberg. Die Gemeindevertretung, allen voran Bürgermeister Walter Rauch, hat sich in einem intensiven Nachdenkprozess mehr als eineinhalb Jahren mit dem Thema beschäftigt. Ein Grundstück wurde erworben, mit der Firma Rohbau Direkt mit Geschäftsführer Wilfried Flatz wurde ein entsprechender Partner gefunden.