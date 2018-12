Ein Hauch von Weihnacht

Der Brazer Krippenverein stellte ihre Krippen in der Klostertalhalle aus.

In den vergangenen zwei Jahren entstand im Brazer Krippenlokal unter den Händen der Vorstandsmitglieder eine Kastenkrippe der besonderen Art. Aus altem Holz entstand ein mit vielen kleinen Details ausgestatteter Aufbau. Die selbst geschnitzten Figuren zeigen die Herbergssuche in einem ganz besonderen Licht. Josef trägt die hochschwangere Maria und sucht eine Unterkunft. Mit dem Blick in die Krippe wird man von der Tiefe und Schönheit überwältigt. Eine Herde Schafe zieht mit einem Mann in Tracht Richtung Betrachter und zwei Frauen in Klostertaler Tracht unterhalten sich aufgeregt. Mit dem Hintergrundbild, welches den Masonwasserfall, den Roggelskopf und das Sonnenkopfgebiet darstellt bekommt der Betrachter einen Blick in das Klostertal. Die Erbauer Harald Zipper, Manuela Tschernitz, Werner Ruthofer, Angelika Vonbank, Renate Widerin, Brigitte Saler, Haimo List und Rudolf Rößl haben in dieses Projekt sehr viel Herzblut und Zeit investiert. Die Liebe zum Krippenbauen des gesamten Teams wird hier einem sehr bewusst dargestellt.