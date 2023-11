Ein Hamburger, der zu 100 Prozent aus Vorarlberg kommt ...

Der Nofler Löwen-Wirt Matthias Lins und Lebensmittel-Vertriebsprofi Felix Grabher bringen den VorarlBurger auf den Markt. Vom heimischen Bauer zum Metzger und im Vertrieb – regionaler geht's nicht. VOL.AT war in der Probeküche der beiden Tüftler zu Gast.

Vorarlberg als Land der Innovation und des Erfindergeists. Ganz im Sinne dieser Tradition haben sich Matthias Lins und Felix Grabher zusammengetan und an einem echten Vorarlberger Qualitätsprodukt gefeilt.

Nach unzähligen Berechnungen, Versuchsreihen, Kontaktaufnahme mit heimischen Bauern und Metzgern und zahlreichen Testessen bringen die beiden Lebensmittelprofis den VorarlBurger auf den Markt.

Regionalität als Trumpf – von der Weide bis auf den Teller

"Wir haben uns schon lange einen Burger gewünscht, der mit 100 Prozent heimischem Rindfleisch aufwarten kann. Und auch konkurrenzfähig in der Gastronomie bleibt. Also haben wir uns anfangs entschlossen, ein Rind zu kaufen, und vollständig zu verarbeiten. Neben den klassischen Schmorstücken für die Küche entstand dann die Idee, mit dem Rinderhack regional hergestellte Burger-Patties in verschiedenen Kategorien zu produzieren", informiert Matthias Lins.

Der Wirt des Nofler Löwen kann schon seit Jahrzehnten auf ein großes Netzwerk aus heimischen Produzenten bauen. Beim VorarlBurger kommt dies zum Tragen, werden doch lokale Bauern, Metzger und schließlich auch der Vertrieb eingebunden.

VOL.AT war zu Gast in der Probeküche der beiden Burger-Tüftler. ©MJ

Verschiedene Burger-Patties im Angebot

Während sich der Gastronom um Einkauf, Produktentwicklung und Produktion kümmert, zeichnet Felix Grabher (Fruchtexpress) für Lagerung, Vertrieb und Logistik verantwortlich. Neben dem VorarlBurger "Classic", den es in Patties zu 130 oder 210 Gramm gibt, wird mit dem VorarlBurger "Pur" ein Produkt angeboten, bei dem vorwiegend Fans des unverfälschten Rindfleischgenusses voll auf ihre Kosten kommen dürften.

Auch geschmacklick kann der VorarlBurger voll überzeugen. ©MJ

"Der Nachhaltigkeitsgedanke und das Thema der Klimaneutralität spielt gerade im Lebensmittel- und Logistikbereich eine immer größer werdende Rolle. Mit dem VorarlBurger stellen wir uns diesen Herausforderungen und wollen gerade im umkämpften Markt ein Zeichen setzen. Man kann mit heimischen Produzenten, kurzen Transportwegen und einer regionalen Wertschöpfungskette – von der Weide bis auf den Teller – punkten", führt der Logistik-Profi im Gespräch mit VOL.AT aus.

Regionale Wertschöpfungskette und ein echtes Qualitätsprodukt: Matthias Lins und Felix Grabher starten mit dem VorarlBurger durch. ©MJ

"Feilen ständig an neuen Rezepturen"

"Was früher der Schinken-Käse-Toast war, sind inzwischen Burger. Und unser Produkt kommt bestens an, wie ich aus dem Feedback meiner Gäste im Löwen bestätigen kann. Wir feilen auch ständig an neuen Rezepturen und möchten uns auf dem heimischen Markt etablieren", schließt Matthias Lins.

Die Patties gibt es in verschiedenen Ausführungen. ©MJ

Wer sich selbst einen Eindruck vom Geschmack und der Qualität des Hamburgers made in Vorarlberg machen möchte, hat bei der Smart Alps Fachmesse in Dornbirn, die am 23. und 24. November auf dem Messegelände stattfinden wird, die Möglichkeit dazu.

Unzählige Stunden haben die beiden Lebensmittelprofis an der Rezeptur gefeilt. ©MJ

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! ©MJ