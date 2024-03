Ein halbes Jahr später: Lahainas mühsame Rückkehr zur Normalität

Mehr als ein halbes Jahr nach dem katastrophalen Feuer in Hawaii finden sich Tausende von Lahainas Bewohnern noch in temporären Unterkünften wieder.

Mehr als sieben Monate nach dem verheerenden Waldbrand in Hawaii müssen 3000 Bewohner der verwüsteten Stadt Lahaina immer noch in Hotels leben. Bis zu 30 Menschen pro Tag könne man aber mittlerweile langfristig in Wohnungen unterbringen, sagte Gouverneur Josh Green am Mittwoch (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz.