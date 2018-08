Ausstellung und Lesung mit Christiane Mähr im Gemeindeamt Ludesch

Kein Zweifel: Hospiz Vorarlberg leistet wichtige Arbeit für schwer erkrankte und trauernde Menschen hier im Land. Durch die aktuelle Hospiz-Kampagne „Leben > Tod“ möchte die Caritas ihr großes Anliegen, nämlich für Menschen am Ende ihres Lebens eine möglichst hohe Lebensqualität zu schaffen, in den Mittelpunkt rücken. Denn Sterbende sind vor allem eines: Lebende bis zuletzt.

Eine aktuelle Ausstellung gibt Einblick in die Arbeit und regt auch zum Nachdenken über die eigene Endlichkeit an. In verschiedenen öffentlichen Räumen soll so der Dialog über ein gutes Leben bis zuletzt ermöglicht werden. Vom 3. bis 12. September ist die Ausstellung im Ludescher Gemeindeamt zu sehen.

Am Donnerstag, 6. September, findet begleitend eine Lesung mit Christiane Mähr statt. Die Feldkircher Autorin begleitete ihre Mutter auf ihrem letzten Lebensweg – durch die Zeit der Chemotherapien und Operationen – durch Gefühle der Ausweglosigkeit, Angst, Wut und Traurigkeit und zugleich unbändiger Freude. Ihr Buch „Bussi, baba“ ist kein Roman. Es ist auch kein Ratgeber, kann aber dennoch eine Lebenshilfe sein. Es ist vielmehr die Geschichte einer Tochter, die ihre Mutter viel zu früh an Krebs verloren hat. Die Lesung startet um 19 Uhr und wird von Christian Rüscher mit klassischer Gitarre musikalisch begleitet. Interessierte ZuhörerInnen sind bei freiem Eintritt herzlich willkommen.