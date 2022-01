Ein großes Stück Rankweiler Geschichte geht bald zu Ende

Die herausfordernden Abbrucharbeiten vom ehrwürdigen Gasthaus Sternbräu haben gestartet.

RANKWEIL. Ein großes Stück Rankweiler Geschichte geht in diesen Tagen zu Ende. Seit dem Jahr 1899 war das über die Grenzen hinaus bekannte Gasthaus Sternbräu im Besitz der Familie Wetzel bekannt und viele tausende Gäste aus dem In- und Ausland besuchten dieses Traditionsunternehmen. 133 (!) Jahre später hat die Firma Kessler Bewegts mit Sitz in Nenzing mit den Abbrucharbeiten von Gasthaus Sternbräu in der Walgaustraße in Rankweil begonnen. „Jede Baufirma könnte ein solches umfangreiches und schwieriges Bauprojekt erst gar nicht durchführen“, sagt Kessler Bewegts Bauleiter Alexander Etlinger. Ein spezieller hochmodernster und in Vorarlberg einzigartiger Bagger mit 50 Tonnen Eigengewicht plus ein Bagger mit 23 Tonnen Eigengewicht plus fünf Mitarbeiter des Bauunternehmen in Nenzing werden in den nächsten vier Wochen die Abbrucharbeiten fortsetzen und dann beenden. Größte Vorsicht ist bei den Abbrucharbeiten auf alle Fälle geboten. Das Gebäude Südhaus und Kühlturm bleibt bestehen. Nur wenige Meter sind die angrenzende Nafla und das Kellergeschoss von Gasthaus Sternbräu entfernt und verlangt größte Konzentration um alles zur Zufriedenheit zu lösen. Derzeit laufen noch die Ausschreibungen für die Aushubarbeiten für das rund 15-Millionen Bauprojekt GH Sternen Rankweil, welches von der Immo-Agentur mit Sitz in Götzis, in den nächsten Jahren umgesetzt werden soll. VN-TK