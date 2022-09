Ein großes Schmuckstück im Zentrum der Gemeinde Weiler

Das Gewerbe- und Wohngebäude "Weiler Dorfmitte" imt Tag der offenen Tür feierlich eröffnet.

WEILER. Im Rahmen einem Tag der offenen Tür wurde das vom heimischen Bauträger Wohnbau Lenz realisierte Geschäfts- und Wohngebäude „Weiler Dorfmitte“ im Beisein von Landesrätin Katharina Wiesflecker, Weiler Bürgermeister Dietmar Summer, zahlreichen Ehrengästen und einer großen Vielzahl an Bürgern aus der Gemeinde Weiler feierlich eröffnet. Die Kosten für das neue Bauprojekt belaufen sich auf etwa 10 Millionen Euro. Das Land und die Gemeinden unterstützten das Bauvorhaben aus Mitteln des Sozialfonds in der Höhe von Euro 289.000,-. Nach jahrzehntelangen Planungen und Verhandlungen ist das Werk nun endlich vollbracht. „Es ist ein wahres Schmuckstück entstanden. Bin richtig stolz auf mein professionelles Team und die Umsetzung des Bauprojekt hat mir nun auch recht gegeben. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Weiler klappte hervorragend“, sagt Lenz Wohnbau Gesellschafter Helmut Lenz anlässlich seiner Ansprache bei den Feierlichkeiten der Eröffnung von „Weiler Dorfmitte“. In seiner Rede betonte Helmut Lenz auch, dass die gesamte Dachfläche begrünt wurde und bienenfreundlich ist. Im Geschäfts- und Wohngebäude mit je 1200 Quadratmetern Gesamtfläche sind noch 94 Quadratmetern käuflich zu erwerben. „Endlich ist das Megaprojekt fertiggestellt. Es steckt hier viel Herzblut dahinter. Für die Gemeinde Weiler ist das ein zukunftsweisendes, modernes Haus mit vielen wichtigen Institutionen. Auch außerhalb des Gebäudes ist es vorbildhaft“, sagt ein überglücklicher Weiler Bürgermeister Dietmar Summer. Im modernen, neuen Haus „Weiler Dorfmitte“ ist ein kleines Gesundheitszentrum entstanden. Neben einer Arztpraxis sind mit dem Krankenpflegeverein Klaus-Weiler, Mobiler Hilfsdienst und einem Physioteam mehrere wichtige Gesundheits-Firmen untergebracht. Die achtzehn Mietwohnungen sind schon vergeben. Für Gemeindeoberhaupt Summer war die Installierung eines Gemeindearztes von enormer Bedeutung, das Dorf hatte zwei Jahre lang keinen Mediziner. Die Sportunion Vorarlberg, das Versicherungsbüro Bleier, das Steuerberatungsbüro ZKS und ein Friseur Bel Hair haben in der „Weiler Dorfmitte“ ebenfalls ein neues Zuhause gefunden. Gefeiert wurde die Eröffnung noch stundenlang und im Smalltalk gab es mit den Verantwortlichen und Bürgern Diskussionen über das neue „Wahrzeichen von Weiler“. Für Landesrätin Katharina Wiesflecker ist das geschaffene Projekt nicht nur ein gemeinschaftliches Zusammenkommen, sondern dient auch als multifunktionales Zentrum mit einem guten und notwendigen Fachgruppenmix an Gesundheitsdienstleistungen.VN-TK