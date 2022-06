Ein großes Fest für den Ortsteil In der Schaufel

Traditionsreiches Fest in der Marktgemeinde Rankweil erlebt Wiederauferstehung.

RANKWEIL. Der Ortsteil In der Schaufel in der Marktgemeinde Rankweil gehört zu den Aktivsten im Raum Vorderland. Es ist nur dem großen Zusammenhalt der Bewohner in diesem Rankweiler Ortsteil zu verdanken, dass es schon mehr als fünf Jahrzehnte möglich ist diverse Feierlichkeiten und Veranstaltungen durchzuführen. Das legendäre Schuflafest hat in Rankweil und Umgebung schon über viele Jahrzehnte hinweg Tradition und ist aus dem Terminkalender nicht mehr wegzudenken. Das Organisationsteam „Schufla“ besteht aus acht Menschen, welche über das ganze Jahr über verschiedene Aktivitäten organisieren. Nach zweijähriger Pause wegen der weltweiten Gesundheitskrise gibt es am Samstag, 25. Juni, ab 16 Uhr, auf dem Vorplatz des Hauses Entner In der Schaufel in Rankweil die Wiederauferstehung vom Fest. Das Treffen mit den Nachbarn und nette Stunden gemeinsam zu verbringen steht im Mittelpunkt. Für die musikalische Umrahmung sorgen die Bürgermusik Rankweil und die Band Jack Pot aus Rankweil. Kulinarische Köstlichkeiten mit Getränken, eine Bar und Kutschenfahrten durch den Ortsteil Schufla sind im Angebot. Das Schuflafest findet nur bei guter Witterung statt. Mit einem Teil des Reingewinn aus dem Schuflafest organisiert man Anfang Oktober einen Ausflug für die Senioren des Ortsteils. Das OK-Komitee von der Schufla hat in den letzten Jahren durch den Reingewinn von Veranstaltungen gemeinnützige Institutionen im Land, vorzugsweise an Rankweiler Organisationen wie der Krankenpflegeverein, Rankler für Rankler und in Not geratene Einzelpersonen in der Marktgemeinde tatkräftig unterstützt. An diesen sozialen Aktionen wird sich auch in den nächsten Jahren vom Schufla Komitee nichts ändern.VN-TK