Mehr als einhundert Rankweiler Wirtschaftstreibende trafen sich auf Einladung der Marktgemeinde und von Erlebnis Rankweil in Brederis.

RANKWEIL. „Die Rankweiler Wirtschaftstreibenden sind ein enorm wichtiger Motor für die Lebensqualität in unserer Gemeinde. Nicht nur in dem sie die Nahversorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichern, sondern auch das sie durch die Kommunalsteuer der Gemeinde viele Investitutionen ermöglichen. Werden dieses öffentliche Geld nach besten Wissen und Gewissen in Projekte investieren und die Bürger mit den Unternehmern sollen langfristig davon profitieren“, sagt Rankweil Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall am Rankweiler Wirtschaftsbarbecue im Gstach Haus in Brederis. Weiters so die Chefin der rund 12000 Seelengemeinde: „Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde durch ihre schon zweijährige Planung zur Entwicklung des neuen Ortskern eine tragfähige Grundlage für die kommende Generationen geschaffen haben. Von den zehn priorisierten Maßnahmen werden vorerst die Häusle Villa und die Kinderbetreuung Markt ins Visier genommen. Neuigkeiten zu diesen beiden Maßnahmen erfolgen noch in diesem Monat.“ Die Verantwortlichen der MGR sind schon lange in Gesprächen mit dem Land und der Bezirkshauptmannschaft Feldkirch um in der Ringstraße Rankweil eine Tempo 30 Zone einzuführen. Für die Rankler Ortschefin gilt es auch anstehende Einzelprojekte neu zu überdenken und teilweise andere Prioritäten zu setzen sowie vernetzte Ansätze zu forcieren. Weiters gilt es im Rankweiler Ortskern Lösungen zu entwickeln, welche wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen über Jahrzehnte hinweg bereits berücksichtigt. Großgeschrieben wird auch die Klimawandelstrategie, welche schon weit fortgeschritten ist. Carolin Frei, Geschäftsführerin vom Erlebnis Rankweil begrüßte im Gstach Haus in Brederis die anwesenden rund 120 Rankweiler Unternehmer. Caroline Schneider und Jens Weber vom Improtheater Konstanz sorgten bei ihrem Auftritt über Rankweiler Alltagsgeschichten auf humorvolle Art und Weise für gute Unterhaltung. Beim anschließenden Buffet vom Gstach sich sau wohl fühlen nützten unter anderen neben der Bürgermeisterin Katharina Wöss-Krall, Carolin Frei vom Erlebnis Rankweil auch die Gemeindevertreter Christoph Metzler und Magdalena Wöss, Günther Schöch, Raiba Rankweil Direktor Roland Marte, Thomas Rotheneder (Fiat Rohrer), Loek Versluis (Mc Donalds), Jasmin Entner (Entner Dach), Peter Rohrer (Zweirad Rohrer), Karin Lehninger (Lehninger Sportmode), Wolfgang Loretz (Raumausstatter Loretz), Caroline Stückler (Wollstuba), Erich Schmied Mechatronic, Michael Fleisch (Ländlekassea Brederis), Johannes Breuss (Bäck Breuss), Physiotherapeut Claus Fischer und Marlis Griss (Modefriseur Griss) zu gemeinsamen Gesprächen. Musikalisch wurde der Abend vom Klavierspieler Michael Fiedler umrahmt. Der Ball der Vorarlberger im Palais Ferstel in Wien hat schon Tradition. Im Jänner 2022 darf sich die Marktgemeinde Rankweil in der Bundeshauptstadt der Öffentlichkeit präsentieren.VN-TK