Ein großer Engel vor und hinter der Bühne

Mit der Rankweilerin Angela Dockal bereichert ein Multi-Talent das Musiktheater Vorarlberg.

RANKWEIL. Vor rund drei Jahren war es eine Zufallsbegegnung zwischen der jungen Rankweilerin Angela Dockal und dem Intendanten des Musiktheater Vorarlberg (mtvo), Nikolaus Netzer, mitten in der Feldkircher Montfortstadt. Ob sie nicht kurzfristig zum Probenauftakt von "My Fair Lady" 2021 als Team-Assistentin dabei sein möchte, sie mochte. Die beiden Künstler kannten sich von der Musikschule Feldkirch, wo Netzer in seinem Zivilberuf als Direktor amtiert und Dockal als Jugendliche Geigenunterricht erhielt. Und so starteten die Vorbereitungen für die erste Produktion des 120-köpfigen mtvo-Teams nach Corona mit allen Vorsichtsmaßnahmen, täglichen Tests und viel Freude rund um das Team von "Eliza" Sabine Winter und "Dr. Higgins" Riccardo Di Francesco. Mittendrin war Angela, die schnell mit ihren Kenntnissen aus ihren vorherigen Theater-Engagements, ihrem großen Einsatz und ihrer guten Laune punkten konnte. Gemeinsam mit Netzer, der mvto-Präsidentin Margit Hinterholzer sowie dem langjährigen Allrounder Patrick Walser war nun mit Dockal als Neuzugang ein starkes Team gebildet, das sich ehrenamtlich für die jährlichen Aufführungen von Oper, Operette und Musical einsetzt. Inzwischen hat das Vierer-Team, natürlich jeweils mit dem großen Ensemble aus Chor, Solisten, Orchester, aus Regie-Crew, Ballett und Statisterie, auch die Oper "Die Zauberflöte" (2022) und die Vorarlberger Erstaufführung von "Giuditta" (2023) erfolgreich gemeistert.

„Ich fühlte mich gleich willkommen und durfte nun schon dreimal als Regieassistenz Teil des wunderbaren, abwechslungsreichen mtvo-Abenteuers sein", so die Rankweilerin Angela Dockal. „Während dieser intensiven Zeit wächst man zusammen, und es entstehen auch starke Freundschaften." Aber nicht nur hinter der Bühne bei den diversen To dos als Regieassistentin oder vor der Bühne als Technikinspizientin ist sie aktiv, auch bei den Kostümen oder den Fragen des Solisten-Teams und Chormitgliedern hilft sie gerne. Wie schon ihr Name sagt, ist sie für das mtvo der Engel vor und hinter der Bühne.