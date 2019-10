Ein gesicherter Mittelfeldplatz für die Wälder

Stark ersatzgeschwächt konnte der KFZ Hagspiel FC Hittisau im Heimspiel gegen den FC Schlins einen 2:1-Heimerfolg feiern.

Bei nasskalter Witterung war unser Team zwar leicht feldüberlegen, die Gäste hielten aber gut dagegen und so entwickelte sich ein munteres Spielchen. Beide Mannschaften fanden durchaus Tormöglichkeiten vor, welche aber vorerst nicht genutzt werden konnten. So ging es mit einem 0:0-Remis in die Halbzeitpause.



In Halbzeit zwei setzte es für den KFZ Hagspiel FC Hittisau dann gleich eine kalte Dusche. Nur wenige Sekunden waren gespielt, da gelang den Gästen der 0:1-Führungstreffer. Unser Team um Ersatzkapitän Matthias Feurstein brauchte einige Minuten, um diesen Schock zu verdauen. Aber nach cirka einer Stunde Spielzeit kamen wir immer besser ins Spiel und dominierten nun die Partie. Der durchaus verdiente Ausgleichstreffer fiel dann eine Viertelstunde vor Schluss durch einen Handselfmeter. Die Zöhrer-Elf wollte nun mehr und machte weiter Druck. Der Lohn dieser Bemühungen konnte sieben Minuten vor dem Ende durch den Treffer zum 2:1 geerntet werden. Diese knappe Führung wurde sicher über die Zeit gespielt und so wurde ein knapper, aber auf Grund der Mehrzahl an guten Tormöglichkeiten, durchaus verdienter Sieg gefeiert.



Im Vorspiel gelang unserem 1b-Team im Spiel gegen den FC Hohenweiler 1b ein 6:0-Kantersieg. Damit konnten wir erstmals in dieser Saison einen Sechs-Punkte-Samstag bejubeln.