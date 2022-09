Ein gerechtes 1:1 im Derby ECO-Park FC Hörbranz gegen den SV typico Lochau

Hörbranz. Mit einem schlussendlich leistungsgerechten Unentschieden endete das über weite Strecken höchst emotional geführte Topspiel der Vorarlbergliga zwischen dem Spitzenreiter SV typico Lochau und dem punktegleichen Tabellenzweiten ECO-Park FC Hörbranz.

Über tausend Zuschauer sorgten beim Leiblachtalderby auf der Sportanlage Sandriesel in Hörbranz für beste Derbystimmung. Unter bengalischem Feuer begleitete der jüngste Hörbranzer Fußballnachwuchs die beiden Mannschaften aufs Spielfeld. Hier entwickelte sich sofort ein sehr kampfbetontes Spiel, in dem das Hörbranzer Team mit Trainer Matthias Koch die erste Halbzeit dominierte und in der 23. Minute, mit einem nach einem Eckball erfolgreich abgeschlossenen Konter, durch Manuel Sandrisser mit 1:0 in Führung ging.

Beide Mannschaften vergaben in der Schlussphase – Lochau in der 84. Minute und Hörbranz in Minute 93 – noch den Matchpoint, und so konnten beide Teams zusammen mit ihren Fans den einen Punkt bzw. die weitere Doppelspitze an der Tabelle der Vorarlbergliga bei der stimmungsvollen Afterparty mit der Liveband THE REDNEXX und mit dem DJ ACL feiern.