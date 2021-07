Ein gefährlicher Angreifer weniger für Austria Lustenau

Adriano Bertaccini kehrt in seine Heimat Belgien zurück und spielt nicht mehr für die Grün-Weißen.

Der gesamte Vorstand sowie die sportliche Führung bedanken sich bei Adriano Bertaccini für die geleistete Arbeit. „Wir wünschen Adriano für seine neue sportliche Herausforderung nur das Beste. Wir können verstehen, dass er wieder zurück in die Heimat will und sich dort neu beweisen will. Wir danken ihm für seinen Einsatz in der letzten Saison“, erklärt Sportkoordinator Alexander Schneider.