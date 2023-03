Ein Gastspiel als Plädoyer für die Vielfalt von Theater

Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele, war bei Vorarlberg LIVE zu Gast.

Am Osterwochenende ist das Burgtheater zu Gast bei den Bregenzer Festspielen, nachdem es eine umjubelte Premiere in Wien feierte. Das Zauberspiel von Ferdinand Raimund in der Regie von Komödienspezialist Herbert Fritsch spielt am Karsamstag und Ostersonntag im Großen Saal des Festspielhauses. „Es ist eine lange Tradition der Bregenzer Festspiele, die vor fünf Jahren wieder aufgenommen wurde“, erklärt Elisabeth Sobotka, Intendantin der Bregenzer Festspiele, die Hintergründe für das Gastspiel.