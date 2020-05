Ein Garten so bunt wie der Frühling

Blüten, Blätter, Früchte und Stiele der Pflanzen weisen oft ein spannendes Farbenspiel auf. Hier kann man mit Liebe behaupten: die bunte Welt der Pflanzen.

Leider werden allzu oft immer nur die gleichen Sorten verwendet. Mit etwas Mut könnten Gartenfreunde viel mehr Farbe und Vielfalt in ihre grünen Oasen bringen.

Zauberglöckchen

Ein Beispiel für ein großes Farbspektrum der Blüten ist das Zauberglöckchen (Calibrachoa). Hier reicht das Farbspektrum über den ganzen Regenbogen. Außer Grün sind alle Farbtöne vertreten. Sogar einzelne Blüten können mehrfarbig sein. Das Zauberglöckchen ist über den gesamten Sommer ein erfrischender Anblick. Es blüht von Mai bis in den Herbst durch und kommt im Garten überall gut zur Geltung.

Buntnessel

Wenn es um mehr Farbe im Garten geht, darf die Buntnessel mit ihren extrem farbenfrohen Blättern nicht vergessen werden. Die Blätter sind klar der schönste Teil der Pflanze. Sie können einfarbig sein, meist sind sie jedoch bunt gemustert. Es lohnt sich, genau hinzuschauen und sich von der Intensität verzaubern zu lassen. Die dekorative Buntnessel ist außerdem in Bezug auf das Licht nicht sehr anspruchsvoll. Sie kann gut im Schatten wachsen, gedeiht aber auch bei Sonne im Freien prächtig. Somit lassen sich Schalen, Beete und Kisten, aber auch Gräber am Friedhof damit ansprechend bepflanzen und verschönern.

Bunte Kräuter

Auch verschiedene Kräuter punkten mit Blüten und vor allem mit bunten Blättern. Gerade bei Salbei gibt es nicht nur die bekannte Art mit grauen Blättern. Das Farbspektrum dieser Pflanze ist breit, und es gibt Sorten mit rotem, gelbem oder rosa-weiß bandagiertem Blatt. Das bringt Farbe in den Kräutergarten. Besonders auffällige Blüten hat auch der Thymian. Das entgeht auch nicht der Tierwelt. Er leuchtet mit seinen kleinen pinken Blüten und lockt damit viele Bienen an.

Mehr als nur rot

Selbst im Gemüsebeet sind alle Farbnuancen zu finden. Allein die Tomate hat schon ein breites Spektrum. Hier ist die Vielfalt an Farbe und Formen beeindruckend, die weit über das bekannte Rot hinausreicht. Es gibt rosa oder sogar pinke Sorten sowie die Farben Gelb und Orange. Selbst dunkles Violett oder die fast braune Schokotomate, ja, sogar schwarze Tomaten können Garten sowie Teller bereichern und letzten Endes das Auge und den Geschmacksinn begeistern. Das gilt aber auch für mehrfarbige, gestreifte Früchte. All diese Sorten sind ebenfalls nicht nur interessant fürs Auge, sondern schmecken auch unterschiedlich. Das bringt Abwechslung in die Küche und auf den Teller.