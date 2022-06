Sechserpack von Fabio Ebner und zwei Tore von Noel Gunz

Das PG Mehrerau war gegen SMS Nenzing im Endspiel der klare Favorit in Hohenems und gewann ganz klar.

Der Ticker mit Daten, Videos vom Spiel PG Mehrerau vs SMS Nenzing

HOHENEMS. „Wir freuen uns riesig nach zweijähriger Pause endlich wieder auf ein großes Fußballfest. Das Endspiel gehört zu einem der Highlights im Schulsport auf Landesebene und hat schon Tradition. Es wird auch abseits ein großes Rahmenprogramm gegen“, sagt Landesschulsportreferent Christoph Neyer vor dem 45. Sparkassen Schülerligafinale im Stadion Herrenried in Hohenems. Etwa tausend Besucher werden erwartet. Die Militärmusik Vorarlberg und die Sportakrobatikgruppe Walgau sorgen zusätzlich für Stimmung. Der Siebenfach-Champion Privatgymnaysium Mehrerau und die SMS Nenzing (Sieger 1976) stehen sich im großen Endspiel ab 10.30 Uhr gegenüber. Den Ankick werden die Austria Lustenau Spieler Jan Stefanon und Raul Marte und Ex-Austria Tormann Florian Eres vornehmen. In der Vorrunde gewann das Team um Trainer Simon Getzner gegen die Walgauer klar mit 4:1 und sind klar in der Favoritenrolle. SMS Nenzing stand schon neun Mal im Finale und ging nur einmal als Landessieger hervor.

Allerdings haben die Walgauer bei ihrem einzigen LM-Titel vor 46 Jahren den Vizebundesmeistertitel eingefahren und erst im Finale gegen Linz verloren. PG Mehrerau hat sich sieben Mal in den letzten zehn Auflagen die Landeskrone gesichert. „Wir wollen unbedingt gewinnen und ein frühes Tor kann schon die Entscheidung zu unseren Gunsten bringen“, sagt Simon Getzner. Der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten. Getzner ist seit fünf Jahren Cotrainer beim VN.at Eliteligklub RW Rankweil. Frederik Koch ist Spieler von Rankweil und Trainer von Finalist SMS Nenzing. Allerdings muss sich Koch in diesen Tagen einer Operation am Kreuzband unterziehen, deshalb ist sein Einsatz auf der Betreuerbank fraglich. Rainer Schallert wird Koch unterstützen. „Die Finalteilnahme ist schon eine Riesenüberraschung. Haben uns das nie vorstellen können soweit zu kommen. Aber jetzt hoffen wir auf eine weitere Sensation und den Titelgewinn“, so Schallert. Mit Eva Stemer steht auch ein Mädchen im Aufgebot von SMS Nenzing. Rund 300 Schüler und Pädagogen, die gesamte Schule vom Finalist SMS Nenzing drückt vor Ort die Daumen. Der Finalsieger vertritt die Ländle-Farben bei der Bundesmeisterschaft in Salzburg ab dem 26. Juni.V