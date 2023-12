Ein frühes „Christkindle“ für den Musikverein Großdorf

Kiara Macukanovic feierte bei ihrem ersten Konzert als Kapellmeisterin einen großartigen Einstand.

Mit „Olympic Fanfare and Theme“ wurde das Programm eröffnet. Anspruchsvolle Kompositionen wie „Pilatus: Mountain of Dragons“ und Filmmusik aus „Pearl Harbour“ überzeugten in der Folge das Publikum. Nach dem Paso Doble „Consuelo Ciscar“ folgte das Medley „80er-Kult(tour)“, ein Arrangement mit Hits aus den 80ern. Wunderschöne Melodien aus dem Kinofilm „Die Eiskönigin zogen bei „Symphonic Highlights from Frozen“ die Zuhörer in ihren Bann. Den krönenden Abschluss eines gelungenen Konzertabends bildeten „Music“, ein Ohrwurm aus der modernen Blasmusikliteratur, sowie der Marsch „Textilaku“.