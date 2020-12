Ein Finne stürmt nun für den EC Bregenzerwald

Der Nachfolger für Lukas Löfquist ist nun bekannt

Seine Ausbildung startete Rajamäki im Nachwuchs des Erstligaclubs Pelicans. Zwischen 2012 und 2018 bestritt der Center 290 Spiele in der zweiten Spielklasse, scorte insgesamt 64 Tore und bereitete 89 weitere vor. In dieser Zeit erhielt er auch einmal die Auszeichnung „Gentleman Of The Year“ und verbuchte in der Saison 2017/18 die meisten „Shorthanded Goals“ in der gesamten Liga. Es folgte der Wechsel in die Ligue Magnus, wo Rajamäki unter anderem auch gegen Bulldogs Dornbirn Ex-Torhüter Florian Hardy antrat. Nach einer Saison mit einem Punkteschnitt von 1,11 pro Spiel ließ der Finne Frankreich hinter sich und unterschrieb in Polen bei Katowice. Mit der Mannschaft aus der schlesischen Hauptstadt erreichte Rajamäki diesen Frühling das Halbfinale, bevor die Saison durch die Corona Pandemie abrupt abgebrochen werden musste.