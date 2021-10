Ein Festtag für Wallfahrer

Das Krönungsfest ist der Höhepunkt des Kirchenjahres in der Bildsteiner Basilika.

In Erinnerung an die Krönung des Gnadenbildes, welches das Zentrum in der Basilika Maria Bildstein bildet, findet seit vielen Jahrzehnten jeweils am ersten Sonntag im Oktober das Krönungsfest statt. Die Marienverehrung ist seit der kolportierten Erscheinung der Mutter Gottes im Jahr 1629 ein fester Bestandteil in der Historie der Hofsteiggemeinde. Unmittelbar nach dem wenige Jahre darauf erfolgten Kirchenbau zog es tausende Wallfahrer Jahr für Jahr, aber insbesondere am heutigen Krönungsfest, an diesen Ort. Und stets war der Rosenkranz ein prägendes Element der Liturgie an diesem Festtag.