Ein Fest quer durchs Dorf

Zum Lingenauer Bänklefest kamen Hunderte große und kleine Besucher.

Lingenau. Rund um die Gasthöfe Löwen, Traube, Adler und Wälderhof wurde am vergangenen Wochenende das zweite Lingenauer Bänklefest gefeiert. „Wir feiern heute ein Fest ohne Zelt oder Saal und ohne große Reden, dafür soll es ein entspannter, unterhaltsamer Nachmittag auf Bänken an der frischen Luft werden“, umriss Bürgermeisterin Annette Sohler die Intentionen. Isabella Natter-Spets begrüßte im Namen des Organisationsteams, zu dem Sarina Berchtold, Margit Schwärzler-Bischof, Dagmar Timmers-Fehr, Roswitha Schneider und Sigi Huf zählen, die zahlreichen Besucher auf dem Dorfplatz. Nach der offiziellen Eröffnung verteilten sich die vielen Interessierten auf verschiedene Stationen quer durch das Dorf.

Nonstop ging das abwechslungsreiche Programm rund um die Gasthöfe den ganzen Nachmittag durch. Groß und Klein genossen die Möglichkeit zum Mitreden, Mitsingen, Mitmachen und Mitlachen. Auf dem Bänkle bei Pfarrer Ferdinand Hiller konnten Besucher erfahren, was jeder schon immer von einem Pfarrer wissen wollte, garniert mit lustigen Schwänken aus seinem Priesterleben. Fotografin Rosi Schneider setzte „Gute Nachrichten für die Welt“ mit Interessierten in Szene. Das Foto wurde als Foto-Postkarte direkt zum Empfänger eigener Wahl versendet. Zum großen Lieder-Wunschkonzert lud der Kirchenchor Lingenau. Sangesfreudige konnten aus dem vielfältigen Repertoire an Evergreens, Wälder- und Trinkliedern aussuchen und kräftig mitsingen.