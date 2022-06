Ein Falke für das Klubhaus

Musiker Falco Luneau (Still) gastiert am Samstag in der Tonight Show und hat selbstverständlich seine Gitarre mit dabei (19.30 UHr, VOL.AT und Ländle TV).

Der sympathische Musiker Falco Luneau spielt im Klubhaus auf! In der neuen Ausgabe gastiert der gebürtige Brandnertaler mit holländischen Wurzeln auf der korallenroten Couch. Der Jungvater hat bewegte Monate hinter sich, als Vollblut-Musiker traf ihn die Corona-Pandemie besonderes hart und beraubte ihn von einem Tag auf den anderen seiner großen Liebe, dem Spiel vor Publikum.

Nichtsdestotrotz ließ sich der stimmgewaltige Barde nicht unterkriegen und feilte an neuen Songs. Egal ob solo oder mit seiner Rockband Still, seinem Projekt "Wolfsrachen" oder im Duo als "Falke und Eule", musikalisch herrschte beim 37-Jährigen keineswegs Flaute. Das beweist er auch eindrucksvoll mit einem Song, den er im Klubhaus zum Besten gibt.

Falco Luneau

















u003cpu003eFalco Luneauu003c/pu003en © Furtner, Hummer, Russmedia

